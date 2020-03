தேசிய செய்திகள்

யெஸ் வங்கியை மீட்கும் நடவடிக்கை: பாரத ஸ்டேட் வங்கி களமிறங்கி இருப்பது விநோதமான செயல் - ப.சிதம்பரம் விமர்சனம் + "||" + SBI rescue plan for Yes Bank 'bizarre', says P Chidambaram

யெஸ் வங்கியை மீட்கும் நடவடிக்கை: பாரத ஸ்டேட் வங்கி களமிறங்கி இருப்பது விநோதமான செயல் - ப.சிதம்பரம் விமர்சனம்