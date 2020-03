தேசிய செய்திகள்

அமெரிக்க என்ஜினீயருடன் தொடர்பில் இருந்தவர்களில் மேலும் 2 பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் அறிகுறி கர்நாடக சுகாதாரத்துறை தகவல் + "||" + nearly 2700 contacts of karnatakas coronavirus patient zero on health department radar

அமெரிக்க என்ஜினீயருடன் தொடர்பில் இருந்தவர்களில் மேலும் 2 பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் அறிகுறி கர்நாடக சுகாதாரத்துறை தகவல்