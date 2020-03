தேசிய செய்திகள்

குதிரை பேரத்தை தடுக்க அதிரடி நடவடிக்கை: ம.பி. காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ.க்கள் ஜெய்ப்பூர் அழைத்து செல்லப்பட்டனர் + "||" + Action to stop horse bargaining: MP Congress MLAs were taken to Jaipur

குதிரை பேரத்தை தடுக்க அதிரடி நடவடிக்கை: ம.பி. காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ.க்கள் ஜெய்ப்பூர் அழைத்து செல்லப்பட்டனர்