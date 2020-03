தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகத்தைச் சேர்ந்த முதியவர் மரணம் கொரோனாவுக்கு இந்தியாவில் முதல் பலி ரத்த பரிசோதனை ஆய்வில் உறுதியானது + "||" + In India for Corona First Kills

கர்நாடகத்தைச் சேர்ந்த முதியவர் மரணம் கொரோனாவுக்கு இந்தியாவில் முதல் பலி ரத்த பரிசோதனை ஆய்வில் உறுதியானது