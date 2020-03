தேசிய செய்திகள்

பா.ஜனதா சார்பில் ஒரு மாதம் போராட்டம் நடைபெறாது - ஜே.பி.நட்டா அறிவிப்பு + "||" + There will be no one-month agitation on behalf of BJP - JP Natta Announcement

பா.ஜனதா சார்பில் ஒரு மாதம் போராட்டம் நடைபெறாது - ஜே.பி.நட்டா அறிவிப்பு