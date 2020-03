தேசிய செய்திகள்

கொரோனாவால் பள்ளிகள் அடைப்பு: மாணவர்களுக்கு மதிய உணவு எப்படி வழங்கப்படுகிறது? - சுப்ரீம் கோர்ட்டு கேள்வி + "||" + Schools blocked by Corona: How do students serve lunch? - Supreme Court Question

கொரோனாவால் பள்ளிகள் அடைப்பு: மாணவர்களுக்கு மதிய உணவு எப்படி வழங்கப்படுகிறது? - சுப்ரீம் கோர்ட்டு கேள்வி