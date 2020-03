தேசிய செய்திகள்

நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பை சந்திக்காமல் கமல்நாத் ராஜினாமா - சிவராஜ்சிங் சவுகான் தலைமையில் மீண்டும் பா.ஜனதா கட்சி ஆட்சி? + "||" + Kamal Nath resigns without meeting confidence vote - Shivraj Singh Chauhan led by BJP again?

நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பை சந்திக்காமல் கமல்நாத் ராஜினாமா - சிவராஜ்சிங் சவுகான் தலைமையில் மீண்டும் பா.ஜனதா கட்சி ஆட்சி?