தேசிய செய்திகள்

23-ந் தேதி மட்டும் காலை 11 மணிக்கு பதிலாக பகல் 2 மணிக்கு நாடாளுமன்றம் கூடுகிறது + "||" + On the 23rd only Parliament will meet at 11 am instead of 2 pm

