தேசிய செய்திகள்

கொரோனா விதிகளை மீறினால் 6 மாதம் சிறை என தகவல் + "||" + Coronavirus: Follow govt instructions or go to jail

கொரோனா விதிகளை மீறினால் 6 மாதம் சிறை என தகவல்