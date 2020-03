தேசிய செய்திகள்

ஊரடங்கை மீறி வெளியே வந்தவர்களுக்கு பூக்களை கொடுத்து வீட்டில் தங்கியிருக்க வலியுறுத்திய டெல்லி போலீசார் + "||" + Delhi police gave flowers to those who came out of the curfew and offered to stay home

ஊரடங்கை மீறி வெளியே வந்தவர்களுக்கு பூக்களை கொடுத்து வீட்டில் தங்கியிருக்க வலியுறுத்திய டெல்லி போலீசார்