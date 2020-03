தேசிய செய்திகள்

இத்தாலியில் இருந்து இந்தியர்கள் 263 பேர் டெல்லி திரும்பினர்; கண்காணிப்பு முகாமுக்கு அனுப்பப்பட்டனர் + "||" + 263 Indians returned to India from Italy; They were sent to the observation camp

