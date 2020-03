தேசிய செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் நோயாளிகளுக்கு ரயில் பெட்டிகளை தனிமை வார்டுகளாக மாற்ற ரயில்வே நிர்வாகம் பரிசீலனை + "||" + Railways likely to convert coaches into isolation wards for coronavirus patients

