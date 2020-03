தேசிய செய்திகள்

மே மாதத்துக்குள் இந்தியாவில் 13 லட்சம் பேர் கொரோனாவால் பாதிக்க வாய்ப்பு - சர்வதேச விஞ்ஞானிகள் எச்சரிக்கை + "||" + 13 million people affected by coronavirus in India by May - International scientists

மே மாதத்துக்குள் இந்தியாவில் 13 லட்சம் பேர் கொரோனாவால் பாதிக்க வாய்ப்பு - சர்வதேச விஞ்ஞானிகள் எச்சரிக்கை