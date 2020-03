தேசிய செய்திகள்

ஊரடங்கை முன்னிட்டு சொந்த மாநிலத்திற்கு திரும்பும் வழியில் 5 குழந்தைகள் உள்பட 22 பேர் உயிரிழப்பு + "||" + 22 Migrant Workers, Kin Have Died Trying to Return Home Since the Lockdown Started

