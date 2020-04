தேசிய செய்திகள்

டெல்லி நிஜாமுதீன் மார்க்கஸில் இருந்து 36 மணி நேரத்தில் 2,300 க்கும் மேற்பட்டோர் வெளியேற்றம் + "||" + Over 2,300 people evacuated in 36 hours from Tablighi Jamaat's Nizamuddin Markaz, 617 hospitalised with symptoms

டெல்லி நிஜாமுதீன் மார்க்கஸில் இருந்து 36 மணி நேரத்தில் 2,300 க்கும் மேற்பட்டோர் வெளியேற்றம்