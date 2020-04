தேசிய செய்திகள்

நாளை இரவு எல்லா மின்விளக்குகளையும் ஒரே நேரத்தில் அணைப்பதால் மின்தொகுப்பு பாதிக்கப்படாது-மத்திய மந்திரி + "||" + No threat to grid from PM's lights-out call on Sunday

