தேசிய செய்திகள்

பாகிஸ்தானில் இருந்து இந்திய எல்லைக்குள் ஊடுருவ முயன்ற 5 பயங்கரவாதிகள் சுட்டுக்கொலை; ராணுவ வீரர்கள் 3 பேர் வீர மரணம் + "||" + 5 terrorists killed trying to infiltrate into Indian territory from Pakistan; Three soldiers killed in battle

பாகிஸ்தானில் இருந்து இந்திய எல்லைக்குள் ஊடுருவ முயன்ற 5 பயங்கரவாதிகள் சுட்டுக்கொலை; ராணுவ வீரர்கள் 3 பேர் வீர மரணம்