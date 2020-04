மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் நோய் அறிகுறி இல்லாமலேயே சிலருக்கு கொரோனா இருப்பது கண்டுபிடிப்பு; கவனம் தேவை முதல்வர் பழனிசாமி + "||" + In Tamil Nadu without a symptom For some, being a corona is an invention Needs attention-CM

