தேசிய செய்திகள்

ஊரடங்கு கால கட்டத்தில் இந்தியா அரசியல், மதம் இல்லாமல் வாழ கற்றுக்கொண்டிருக்கிறது - பிரபல விஞ்ஞானி மாதவன் நாயர் பாராட்டு + "||" + India has learned to live without politics and religion during the curfew period - praise the famous scientist Madhavan Nair

ஊரடங்கு கால கட்டத்தில் இந்தியா அரசியல், மதம் இல்லாமல் வாழ கற்றுக்கொண்டிருக்கிறது - பிரபல விஞ்ஞானி மாதவன் நாயர் பாராட்டு