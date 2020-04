தேசிய செய்திகள்

ஊரடங்கு நடவடிக்கை இல்லாமல் இருந்தால் 15-ஆம் தேதிக்குள் 2 லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டிருப்பர்- மத்திய சுகாதாரத்துறை + "||" + If we had not taken any measures then we might have had 2 lakh cases at this time: Lav Agrawal, Joint Secy, Health Ministry

ஊரடங்கு நடவடிக்கை இல்லாமல் இருந்தால் 15-ஆம் தேதிக்குள் 2 லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டிருப்பர்- மத்திய சுகாதாரத்துறை