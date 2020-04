தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு பணி காரணமாக திருமணத்தை ஒத்திபோட்ட போலீஸ் அதிகாரி, டாக்டர் ஜோடி + "||" + Corona virus in Kerala police officer- doctor couple who postpone marriage due to work

கேரளாவில் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு பணி காரணமாக திருமணத்தை ஒத்திபோட்ட போலீஸ் அதிகாரி, டாக்டர் ஜோடி