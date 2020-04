தேசிய செய்திகள்

ஊரடங்கு நீட்டிப்பால் கவலைப்பட தேவையில்லை; உணவுப்பொருட்கள் போதுமான அளவு இருப்பு உள்ளது - அமித்ஷா உறுதி + "||" + Curfew extension, no need to worry; Foodstuffs have sufficient reserves - Amit Shah ensures

ஊரடங்கு நீட்டிப்பால் கவலைப்பட தேவையில்லை; உணவுப்பொருட்கள் போதுமான அளவு இருப்பு உள்ளது - அமித்ஷா உறுதி