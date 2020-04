தேசிய செய்திகள்

10 ஆயிரம் பேருக்கு வைரஸ் தொற்று; இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு 6 நாளில் இருமடங்கு அதிகரிப்பு + "||" + 10 thousand people infected with the virus; Corona prevalence in India doubled in 6 days

