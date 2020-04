தேசிய செய்திகள்

10 மாத குழந்தை உள்பட ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 17 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு + "||" + 17 of a family test positive for COVID-19 in Hyderabad, officials on alert

