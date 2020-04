தேசிய செய்திகள்

காஷீமீரில் தாக்குதல் நடத்த பாகிஸ்தான் 2 புதிய பயங்கரவாத குழுக்களை உருவாக்கியது + "||" + Pakistan forms two new terrorist groups with Lashkar-e-Taiba to launch attacks in Jammu and Kashmir: Sources

காஷீமீரில் தாக்குதல் நடத்த பாகிஸ்தான் 2 புதிய பயங்கரவாத குழுக்களை உருவாக்கியது