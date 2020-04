தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கொரோனா 420 பேரின் உயிரை பறித்தது: 5 மாநிலங்களில் ஆயிரத்துக்கும் அதிகமானோர் பாதிப்பு + "||" + Corona killed 420 people in India: more than a thousand affected in 5 states

