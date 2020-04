தேசிய செய்திகள்

ஊரடங்கால் ஆட்டோவில் செல்ல போலீசார் அனுமதி மறுப்பு: வயதான தந்தையை 1 கி.மீ. தூரம் தோளில் சுமந்து சென்ற மகன் - கேரளாவில் உருக்கமான சம்பவம் + "||" + Police refuse to allow curfew in auto Son carrying a far shoulder - a remarkable incident in Kerala

ஊரடங்கால் ஆட்டோவில் செல்ல போலீசார் அனுமதி மறுப்பு: வயதான தந்தையை 1 கி.மீ. தூரம் தோளில் சுமந்து சென்ற மகன் - கேரளாவில் உருக்கமான சம்பவம்