தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு : 60% நோயாளிகள் தமிழகம் உள்பட 5 மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்கள் + "||" + Over 60% of patients come from 5 states, cases near 13500 in India: Covid-19 state tally

இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு : 60% நோயாளிகள் தமிழகம் உள்பட 5 மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்கள்