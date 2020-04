தேசிய செய்திகள்

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 1007 புதிய கொரோனா பாதிப்புகள் ; 23 இறப்புகள் பதிவாகியுள்ளன- இந்திய மருத்துவ கவுன்சில் + "||" + Coronavirus Live Updates: 1007 new cases, 23 deaths reported in last 24 hours, says Health Ministry

