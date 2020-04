தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸ் பரவலின் வேகம் குறைந்துள்ளது- மத்திய அரசு + "||" + India has slowed down the spread of coronavirus

