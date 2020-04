தேசிய செய்திகள்

கொரோனா பாதிப்பு அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் பரிசோதனைக்கான புதிய வழி காட்டுதல்கள் + "||" + ICMR issues new guidelines for coronavirus COVID-19 sample test from hotspot zones

கொரோனா பாதிப்பு அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் பரிசோதனைக்கான புதிய வழி காட்டுதல்கள்