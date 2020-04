தேசிய செய்திகள்

கட்டுமானத் தொழிலாளர்களுக்கு இரண்டாயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும் - மராட்டிய அரசு அறிவிப்பு + "||" + Over 12 Lakh Construction Workers in Maharashtra to Get Rs 2,000 Each

