தேசிய செய்திகள்

உத்தரபிரதேசத்தில் கொடூரம்: கிருமிநாசினியை குடிக்க வைத்து துப்புரவு தொழிலாளியை கொன்ற கும்பல் - காலில் மருந்து பட்டதால் ஆத்திரம் + "||" + Uttar Pradesh: A gang that killed a cleaning worker after drinking a disinfectant - rage over drug on foot

உத்தரபிரதேசத்தில் கொடூரம்: கிருமிநாசினியை குடிக்க வைத்து துப்புரவு தொழிலாளியை கொன்ற கும்பல் - காலில் மருந்து பட்டதால் ஆத்திரம்