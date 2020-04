தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு 16 ஆயிரத்தை தாண்டியது; குஜராத்தில் அசுர வேகத்தில் பரவுகிறது + "||" + Corona impact in India exceeds 16 thousand; It spreads in Gujarat at great speeds

இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு 16 ஆயிரத்தை தாண்டியது; குஜராத்தில் அசுர வேகத்தில் பரவுகிறது