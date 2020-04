தேசிய செய்திகள்

முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள வெளிமாநில தொழிலாளர்கள் வேலை செய்ய அனுமதிக்கலாம் - மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு கடிதம் + "||" + Foreign state workers allowed to work in camps - Federal government letter to states

முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள வெளிமாநில தொழிலாளர்கள் வேலை செய்ய அனுமதிக்கலாம் - மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு கடிதம்