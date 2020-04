தேசிய செய்திகள்

பரிசோதனை செய்யாமல் முஸ்லீம்கள் நுழைய அனுமதி இல்லை விளம்பரம் கொடுத்த மருத்துவமனை மீது வழக்கு + "||" + UP Hospital Ad Says No Entry To Muslims Without COVID-19 Test, Case Filed

பரிசோதனை செய்யாமல் முஸ்லீம்கள் நுழைய அனுமதி இல்லை விளம்பரம் கொடுத்த மருத்துவமனை மீது வழக்கு