தேசிய செய்திகள்

54 மாவட்டங்களில் கடந்த 14 நாட்களில் புதிய வைரஸ் தொற்று எதுவும் இல்லை - மத்திய அரசு + "||" + In the last 14 days in 54 districts There is no new viral infection Central government

54 மாவட்டங்களில் கடந்த 14 நாட்களில் புதிய வைரஸ் தொற்று எதுவும் இல்லை - மத்திய அரசு