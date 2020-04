தேசிய செய்திகள்

ஊரடங்கு தளர்வு: மத்திய அரசும்- மாநில அரசும் ஒரே நிலைப்பாடு ;எந்த முரண்பாடும் இல்லை- கேரள மந்திரி + "||" + Coronavirus live updates: If needed, will make changes, Kerala says on lockdown relaxations

ஊரடங்கு தளர்வு: மத்திய அரசும்- மாநில அரசும் ஒரே நிலைப்பாடு ;எந்த முரண்பாடும் இல்லை- கேரள மந்திரி