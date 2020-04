தேசிய செய்திகள்

கடந்த மாதத்தை போல் இந்த மாதமும் தெலுங்கானா அரசு ஊழியர்களுக்கு 50 சதவீத சம்பளம்தான் + "||" + As of last month, Telangana government employees only 50% salary will be paid

