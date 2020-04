தேசிய செய்திகள்

மத்திய பிரதேசத்தில் அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: 5 பேர் அமைச்சர்களாக பதவியேற்பு + "||" + Madhya Pradesh: 5 ministers take oath in first round of cabinet expansion

மத்திய பிரதேசத்தில் அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: 5 பேர் அமைச்சர்களாக பதவியேற்பு