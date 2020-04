தேசிய செய்திகள்

தொழிற்சாலை, மனித கழிவுகள் கலக்காததால் கங்கை சுத்தம் அடைந்தது - புனிதநீரை அள்ளிப் பருகலாம் + "||" + Ganga is cleaned because it does not mix industrial and human waste

தொழிற்சாலை, மனித கழிவுகள் கலக்காததால் கங்கை சுத்தம் அடைந்தது - புனிதநீரை அள்ளிப் பருகலாம்