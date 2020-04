தேசிய செய்திகள்

கச்சா எண்ணெய் விலை சரிவு: பெட்ரோல், டீசல் விலையை ஏன் குறைக்கவில்லை? - மத்திய அரசுக்கு ராகுல் காந்தி கேள்வி + "||" + Crude oil prices fall: Why not cut petrol and diesel prices? - Rahul Gandhi's question to the Center

கச்சா எண்ணெய் விலை சரிவு: பெட்ரோல், டீசல் விலையை ஏன் குறைக்கவில்லை? - மத்திய அரசுக்கு ராகுல் காந்தி கேள்வி