தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் 20 ஆயிரத்தை நெருங்கும் கொரோனா பாதிப்பு; மராட்டியம் முதல் இடம் 2-வது குஜராத் + "||" + Maharashtra worst-hit, Gujarat second as India coronavirus COVID-19 cases near 20,000-mark

இந்தியாவில் 20 ஆயிரத்தை நெருங்கும் கொரோனா பாதிப்பு; மராட்டியம் முதல் இடம் 2-வது குஜராத்