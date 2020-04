தேசிய செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் நெருக்கடியை கையாள்வதில் பிரதமர் மோடியை உலகமே பாராட்டுகிறது- அமித்ஷா + "||" + Amit Shah hails PM Modi's leadership in handling coronavirus crisis, says 'truth is self-evident'

கொரோனா வைரஸ் நெருக்கடியை கையாள்வதில் பிரதமர் மோடியை உலகமே பாராட்டுகிறது- அமித்ஷா