தேசிய செய்திகள்

டெல்லி உயிரியல் பூங்காவில் புலி உயிரிழப்பு; கொரோனா பரிசோதனைக்கு மாதிரிகள் அனுப்பி வைப்பு + "||" + Tigress dies of kidney failure in Delhi zoo, sample sent for coronavirus testing

டெல்லி உயிரியல் பூங்காவில் புலி உயிரிழப்பு; கொரோனா பரிசோதனைக்கு மாதிரிகள் அனுப்பி வைப்பு