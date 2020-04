தேசிய செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் ஊரடங்கால் நாட்டில் இறப்பு விகிதங்கள் குறைந்துள்ளதன் மர்மம் என்ன? + "||" + The mystery behind India's lower death rates during coronavirus lockdown

கொரோனா வைரஸ் ஊரடங்கால் நாட்டில் இறப்பு விகிதங்கள் குறைந்துள்ளதன் மர்மம் என்ன?