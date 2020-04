தேசிய செய்திகள்

5 வினாடிகளில் கொரோனாவை கண்டறியும் மென்பொருள் - ஐ.ஐ.டி. பேராசிரியர் உருவாக்கினார் + "||" + Corona detection software in 5 seconds - IIT Created by the professor

5 வினாடிகளில் கொரோனாவை கண்டறியும் மென்பொருள் - ஐ.ஐ.டி. பேராசிரியர் உருவாக்கினார்