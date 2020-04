தேசிய செய்திகள்

‘தனித்து, தன்னம்பிக்கையுடன் இருந்து சவால்களை சந்திக்க வேண்டும்’ - கொரோனா பாடம் கற்றுத்தந்து இருப்பதாக மோடி பேச்சு + "||" + "Alone, with confidence to meet the challenges" - Corona gave the lesson to be learned Modi

‘தனித்து, தன்னம்பிக்கையுடன் இருந்து சவால்களை சந்திக்க வேண்டும்’ - கொரோனா பாடம் கற்றுத்தந்து இருப்பதாக மோடி பேச்சு