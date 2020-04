தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் பாதிப்பு 25 ஆயிரத்தை நெருங்கியது: கொரோனாவால் ஒரே நாளில் 56 பேர் பலி - 5 ஆயிரம் பேர் குணமடைந்தனர் + "||" + Impacts close to 25 thousand in India: 56 killed and 5 thousand healed in one day by Corona

