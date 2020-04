தேசிய செய்திகள்

தலைமை நீதிபதியாக பதவி ஏற்க காரில் 2 ஆயிரம் கி.மீ. பயணம் செய்த 2 நீதிபதிகள் + "||" + 2 judges who traveled 2 thousand km in car to take over as chief justice

தலைமை நீதிபதியாக பதவி ஏற்க காரில் 2 ஆயிரம் கி.மீ. பயணம் செய்த 2 நீதிபதிகள்